マイルCS5着から参戦のエルトンバローズは金曜朝、適度な気合乗りで坂路を駆け上がった。手綱を取った山本助手は「走りのバランスが取れて、しっかりした脚取り。出来は（近走の中で）一番いい」と胸を張る。キャリア最長の2500メートルで8枠15番。楽な条件ではないが「スタートを決めて、ある程度の位置を取れれば」と意気込んだ。