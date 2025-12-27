ここが引退レースとなる23年ダービー馬タスティエーラは坂路で微調整。自身のフットワークを確かめるように丁寧に脚を伸ばした。時計は4F67秒8〜1F16秒6。堀師は「秋から3戦目になるが、フレッシュで活気のある状態を維持。前走（ジャパンC7着）と同じくらいの状態でレースへ臨める」とコメントした。