中山競馬場がある千葉県船橋市の日曜（28日）の予報は晴れで降水確率10％。週中の雨の影響で、金曜午前の時点で芝はやや水分を含んだ状態。しかし、週末は好天に恵まれ有馬記念は良馬場で行われる見込み。Aコースは開催4週目となり、芝は内側が傷み始めている。馬場傾向に注視したい。