3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（50）は26日、都内でドジャース・大谷翔平投手（31）、エンゼルス・菊池雄星投手（34）ら代表選手8人を先行発表した。2大会連続選出の大谷は前回と同じ背番号「16」で、初選出の菊池は西武時代にもつけた「17」。花巻東の先輩後輩の2人が初めて同じユニホームでプレーし、連覇を目指す。3学年差の菊池と大谷は花巻東では入