中国メディアの参考消息は19日、シンガポールのオンラインメディア、シンクチャイナに掲載された「米中大豆貿易の復活は世界市場を再構築する可能性がある」とする論評を紹介した。筆者はオックスフォード・グローバル・ソサエティの研究員、ジェネビーブ・ドネロン・メイ氏。論評はまず、米当局者が10月末、中国が米国産大豆の購入再開に合意したと発表したことを受け、シカゴ商品取引所（CBOT）の大豆先物が2024年6月以来の 高値