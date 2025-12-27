秋季関東大会は8強止まりで来春の選抜出場が微妙な状況となっている浦和学院（埼玉）が26日、埼玉県鴻巣市内の上谷総合公園で年内最後の練習を終えた。遠投110メートルの強肩を武器にする捕手の内藤蒼（2年）はプロ志望を表明。「来年はチームも自分も勝ちきれるようになりたい」と意気込んだ。最終日に3試合の紅白戦を実施した森大監督は「苦しい、つらいことも多い一年だったが良い形で締めくくることができた」と気持ちを