芝クッション値9.4＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前13.3％、4角13.2％ダートG前12.2％、4角13.0％※金曜午前10時30分。週中に降った雨の影響で、やや水分を含んでいる。芝は内側が傷み始めているが、その他はおおむね良好な状態。ダートは脚抜きが良く、内前有利か。