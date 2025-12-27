28年ロサンゼルス五輪を目指す年代で構成されるU―22日本代表は27日、ケーズデンキスタジアム水戸で行われる親善大会の決勝、U―21オール茨城戦に臨む。26日は水戸市内で調整し、DF市原吏音（20＝大宮）は来月のU―23アジア杯サウジアラビア大会を見据えながら「結果と内容の両方にこだわる」と話した。9月から10月にかけて開催されたU―20W杯では主将としてけん引。大岩監督が常々口にする「A代表経由で五輪」を目標に「早