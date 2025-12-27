ロッテのドラフト1位・石垣元（健大高崎）の1軍キャンプスタートが濃厚となった。サブロー監督が仕事納めの26日、ZOZOマリンで取材に応じ、「1軍行くんじゃないですか。僕も見たいし」と2月1日から宮崎県都城市で実施する1軍キャンプに帯同する方針を示した。最速158キロを誇り、2年春の選抜優勝や今夏のU18W杯準優勝に貢献した。最終的な班分けは1月の新人合同自主トレで状態を確認した後だが、1、2軍を分けずに実施された23