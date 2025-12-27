経済を強くするには財政政策も変革しなければならない。本格的に「金利のある世界」が到来したことで、政府は、予算の中身が一段と問われる時代に入ったと認識すべきだ。政府は２０２６年度予算案を閣議決定した。一般会計の総額は１２２・３兆円で、前年度の当初予算から７・１兆円増えた。１２０兆円を上回るのは初めてだ。高市政権は「責任ある積極財政」と、強い経済の実現を掲げる。半導体支援など看板政策の成長・危機
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ビル非常階段にほぼ全裸の遺体
- 2. 米倉涼子 公式サイトで文書発表
- 3. 少女と性行為 学童指導員を処分
- 4. 静岡の工場で切りつけ 15人負傷
- 5. 「呪術」に酷似 ゲームが物議
- 6. SASUKE欠場→態度悪すぎると話題
- 7. 母子死亡「ただの心中じゃない」
- 8. バラの花に似た発疹 感染を発表
- 9. 男児のふんどし画像8万点所持か
- 10. 雑居ビルに全裸男性 死因が判明
- 1. 少女と性行為 学童指導員を処分
- 2. 静岡の工場で切りつけ 15人負傷
- 3. 母子死亡「ただの心中じゃない」
- 4. バラの花に似た発疹 感染を発表
- 5. 男児のふんどし画像8万点所持か
- 6. 雑居ビルに全裸男性 死因が判明
- 7. ポルシェ事故「268km」自覚なし
- 8. 無資格でアートメイク 大問題に
- 9. 大阪でのクマ目撃 倍増してます
- 10. アイドルへの「花」トラブル多発
- 1. ビル非常階段にほぼ全裸の遺体
- 2. 小泉氏 カロリーメイトを支給
- 3. 長官「我が国の領土に疑いない」
- 4. 上野公園トイレ改修「不安です」
- 5. 娘が巨額脱税か 父は元参院議員
- 6. 愛子さま「優しく抱き続けた」
- 7. 工場で6人刺され重傷 15人を搬送
- 8. 子育て支援金 会社員の負担額
- 9. 小川晶氏に「感覚ズレてる」批判
- 10. 日本人動画に中国語字幕?改ざん
- 1. 中国で「無痛登山」が大ブーム
- 2. ゼレンスキー氏選挙負ける可能性
- 3. 金正恩氏の秘書役死去 北朝鮮
- 4. 『不時着』俳優、日本語で熱演！
- 5. 「新冷戦」の主戦場にアフリカ
- 6. 配信中に歩行者はねる「くそ」米
- 7. 正恩政権の資金洗浄 FBIが捜査
- 8. 韓国で購入の飲料が「焼酎」
- 9. 実験用マウス 飼育環境が影響?
- 10. 香港の高層住宅火災 新たな危機
- 1. 賞味期限2カ月以上切れてた 波紋
- 2. 本当に買うなら今! 異例の警告
- 3. 予想以上に…定年廃止して後悔
- 4. 60歳から警備員の仕事 きつい?
- 5. イマーシブ・フォート営業終了へ
- 6. 「銀行は信用できない」危機感
- 7. 【丸亀製麺】「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」を新春限定で販売
- 8. ｢ばけばけ｣だからハーンはエリザベスのいるアメリカに帰らなかった…｢漂泊の魂｣に反して日本に留まったワケ
- 9. ふるさと納税 2つのやり方と手間
- 10. 「食事がおいしい」都道府県
- 1. Windowsに仮想ドライブ機能
- 2. AQUOS R6に搭載されたライカレンズと1インチセンサーの実力はいかに
- 3. [OnGoing Re:View]Vol.45 ユーザーの要望をつめこんだPXW-Z280
- 4. 今の気分に合う映画を5つの質問に答えるだけでオススメしてくれる映画推薦サービス「WHILM」
- 5. Groq×NVIDIA、グローバル規模でAI推論を加速するため推論技術でライセンス契約締結
- 6. Hasselbladカメラ搭載の新フラッグシップスマホ「OPPO Find X9」を写真や動画で紹介！FeliCaや高温・高圧防水などに対応【レポート】
- 7. Snapdragon 7s Gen 4搭載12.1インチAndroidタブレット「POCO Pad M1」が日本で発売へ！Wi-Fi版「2509ARPBDG」が技適通過
- 8. もはや空飛ぶ高級コンデジ！ DJI Mavic 2 Pro/Zoom体験レポート
- 9. その手があったか。シーツもタオルも超省スペで洗濯できる優れもの
- 10. Tesla「Powerwall」で動いているGIGAZINE社内データセンターのサーバー群は2025年にどれぐらい節約できたのか？
- 11. 衣装のアイデアを練る時にお役立ちなファッション・パーツ・装飾をイラスト付で解説した「イラストファッション・アパレル用語図鑑」
- 12. raytrek、イラストレーター藤ちょこ氏とのコラボモデル全12種を発売
- 13. 穴あきなのにしっかり聴こえる。ドーナツ型ヘッドホンが意外といいんです
- 14. au iPhone16の価格を値下げ
- 15. 楽天モバイルの契約数が1000万回線を突破！BCP除くと991万、MNOのみは914万に。純金製SIMカード（レプリカ）などが当たるキャンペーンも
- 16. 海外版iPhone 8を入手 FeliCaは？ 技適は？ 日本版との違いをチェック
- 17. Samsung、最新フラッグシップスマホ「Galaxy S20」と「Galaxy S20+」、「Galaxy S20 Ultra」を発表！日本でも発売へ
- 18. サムスンがDDR5メモリの価格を100％以上引き上げ
- 19. Amazonタイムセール祭りが9月19日9時から21日まで実施！SIMフリースマホ「Redmi Note 9S」やFireタブレット、Kindleなどがお買い得に
- 20. 2万円台のCampfire Audio新イヤホン「SATSUMA」&「HONEYDEW」
- 1. 尚弥に衝撃 来年はフェザー級も
- 2. 最高のアスリート 1位はメッシ
- 3. 山田優「高級ホテル」な自宅公開
- 4. 楽天の選手 現役で宅建に合格
- 5. 17歳が五輪切符 強心臓ぶりも
- 6. 侍J 大谷ら8人のWBC出場発表
- 7. 井上尚弥 5階級挑戦の可能性浮上
- 8. 伊東 ゲンクでの活躍を称賛
- 9. 「野球部はクソ」と呼ばれる素地
- 10. 尚弥「あと3、4年で世界一に」
- 1. 米倉涼子 公式サイトで文書発表
- 2. SASUKE欠場→態度悪すぎると話題
- 3. MEGUMIが企画し世界的にヒット
- 4. 高市氏に小泉元首相まさかの一言
- 5. SASUKEで骨折シーン放送か 賛否
- 6. 搬送時に撮影 優里に批判が続出
- 7. 名探偵津田に出て知名度爆上がり
- 8. Mステ まさかのオチに会場爆笑
- 9. 「大掃除やった感」味わう方法
- 10. 紅白の歴史変えた ミセスに感激
- 1. なぜ男性器を笑いものに 怒りも
- 2. 日本で「燃え尽きる人」が急増中
- 3. プロポーズ2日後 希少がん判明
- 4. 軽くてお洒落 しまむら購入品
- 5. 売り切れないでほしいミスド新作
- 6. 「犬と棘の話」に涙腺崩壊の声
- 7. ディズニーストア 先行販売へ
- 8. GUのメンズアウターでこなれ感
- 9. ファミマの可愛い「グミ」紹介
- 10. 手っ取り早い「正月食器」紹介
- 11. サンリオ 冬季限定メニュー登場
- 12. おしゃれ女子のリアルな休日
- 13. イーストロンドンでヴィンテージショップ巡り！異国情緒漂うブリックレーンを歩く【Our Favorite LONDON vol.1】
- 14. 三井ガーデンホテル 絶景も堪能
- 15. 【1位〜6位】12月27日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
- 16. 【最後にスカッと】少し注意しただけでパワハラ扱い...そんな彼女に下った天罰とは！？
- 17. 「悪いほくろ」色が混ざり合う
- 18. スタバ 1杯無料でゲットする方法
- 19. 立ったままでもできる腹筋トレ
- 20. みりんの2025ベスコス大発表！【韓国編】