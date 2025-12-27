経済を強くするには財政政策も変革しなければならない。本格的に「金利のある世界」が到来したことで、政府は、予算の中身が一段と問われる時代に入ったと認識すべきだ。政府は２０２６年度予算案を閣議決定した。一般会計の総額は１２２・３兆円で、前年度の当初予算から７・１兆円増えた。１２０兆円を上回るのは初めてだ。高市政権は「責任ある積極財政」と、強い経済の実現を掲げる。半導体支援など看板政策の成長・危機