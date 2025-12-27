芝クッション値8.4＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前14.0％、4角13.8％ダートG前13.9％、4角14.9％※金曜午前10時。芝はBコース替わり。内柵の移動により傷んだ部分がカバーされ、全体的に良好。時計も速い。ダートは適度に水分を含み、脚質による偏りはなさそう。