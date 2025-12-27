政府と与野党は、社会保障制度改革を議論する「国民会議」を新設する方針を固めた。１月にも初会合を開く方向で、減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」の導入に向けた制度設計を最初の議題とする。来年６月までの通常国会会期中に中間整理をまとめ、来年末をめどに具体案の策定を目指す。政府・自民党は、他の社会保障改革を巡り合意形成を図る場としても活用する考えだ。複数の与野党幹部が明らかにした。給付付