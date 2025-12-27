NHKは26日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（後7・20）の曲順を発表し、白組のロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」が初の大トリを務めることが明らかになった。バンドの大トリも史上初となる。紅組のトリは7年連続でMISIA（47）。「Everything」「アイノカタチ」を歌う。今年の紅白は放送100年メドレーから始まり、そのトップバッターもミセスの「夢であいましょう」。局関係者は「ミセスで始まりミセスで終わる。今年の紅白