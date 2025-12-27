国土交通省は２６日、２０２３、２４年度に全国の道路で見つかった計約２万２０００件の陥没データの詳細をホームページで公表した。都道府県別では新潟県と北海道が年平均１０００件超と特に多く、愛知など４県も５００件を超えた。同省は「陥没の大半は自治体管理の道路で起きている。自治体は危機意識を強め、巡回や調査を徹底してほしい」としている。公表したのは、国道、都道府県道、市区町村道で見つかった各陥没の路線