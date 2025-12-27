本紙評論家の阪神・糸井嘉男ＳＡ（４４）が２６日、アンバサダー契約を結ぶセンス・トラスト株式会社の上場を記念して東京証券取引所で行われたセレモニーに出席した。「唯一無二の、感動を」という理念のもと、不動産買取再生事業を中核とした、さまざまな事業を展開する同社。上場を祝う鐘を鳴らした糸井ＳＡは「甲子園より緊張したよ（笑）。一生忘れへんね」と振り返り「僕の人生のテーマとも通ずるものがある。これからも