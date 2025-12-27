大阪・関西万博で会場の夢洲（ゆめしま）（大阪市此花区）への水上交通を担った定期船を巡り、日本国際博覧会協会（万博協会）が、運航会社の１社を相手取り、未払いの桟橋使用料約７２００万円の支払いを求めて大阪地裁に提訴したことがわかった。１日付。訴状などによると、運航会社はユニバーサルクルーズ（大阪市北区）。同社は４月１３日〜１０月１３日の万博会期中、堺旧港（堺市堺区）など３か所と夢洲を結ぶ３航路を運