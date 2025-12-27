中日の松山がエンゼルス・菊池と“合体”していたことを明かした。今月上旬に、菊池プロデュースの複合野球施設「KingoftheHill」（岩手県花巻市）で対面し“合同自主トレ”を敢行。投球動作に関する技術などを尋ねたといい、「メジャーのトレンドはどうなのかとか、最高峰の情報をたくさん聞けてよかったです」と振り返った。この日は、中部運動記者クラブ・プロ野球分科会の最優秀選手に選ばれ、表彰された。