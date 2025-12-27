今月９〜１２日に来日したシマ・バフース国連事務次長兼国連女性機関事務局長が読売新聞に寄稿し、「日本とともに、世界各地で支援を必要としている女性と女児のために前進していく」と決意を述べた。バフース氏は日本を国連女性機関にとって「最も緊密なパートナー」と表現した。日本初の女性首相誕生を歓迎し、「女性の社会参画を一層促進する契機となる」と期待を寄せた。さらに、ジェンダー平等は「国家の繁栄や経済成長