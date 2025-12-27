読売テレビは26日、香取慎吾（48）がMCを務める新レギュラー番組「しんごの芽（芽は絵文字）」（土曜午後11時30分、関西ローカル）を放送すると発表した。26年1月10日から放送する。同番組は新たな「未来のヒット番組」を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探る。香取にとって、関西ローカル初のレギュラー番組となる。香取は「まさか、またバラエティー番組をレギュラーでやるなんて。でも、うれしいです