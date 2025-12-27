楽天の宗山塁内野手（22）が来季13年ぶりの優勝に向け「まずは単純な力の差を埋めないと厳しい」と胸の内を明かした。122試合に出場したルーキーイヤーを経て「細かいところで負ける試合もありましたけど、単純に力負けする試合もたくさんあった」と日本一に輝いたソフトバンクをはじめとする上位球団との差を肌で感じた。「パワーで負ける、振り負ける、投げ負ける。そういうのも感じた上で、より力強さを求めていきたい」と