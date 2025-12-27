落語協会（柳家さん喬会長）の「納めの会」が26日、都内で行われた。林家木久扇（88）は中締めのあいさつに登壇した。日刊スポーツなどの取材には「今年は体の調子が良くて、寄席には全部出席でき、笑っていただきました」と、予定していた寄席高座は無欠席だったと話した。21年に左大腿（だいたい）骨を骨折したが、この日はつえなしで壇上に上がって、回復も順調な様子。リハビリは週1回続けており「リハビリしちゃあ、寄席に出