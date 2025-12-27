来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）、エンゼルス・菊池雄星投手（３４）の花巻東コンビら８選手を先行発表。心強い先輩とともに、大谷が連覇へ先導する。大谷も含めれば、第一陣は全て投手。強豪国に対抗する“最強方程式”はどうなるのか。残りの２２選手は、１月中旬に発表を予定する