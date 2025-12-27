巨人の石塚裕惺内野手（１９）が２６日、母校の花咲徳栄で自主トレを行い、来季のブレイクに向け決意を新たにした。３月の卒業式以来に母校を訪問し、約４時間汗を流して原点回帰。懐かしさとともに、充実感をにじませた。１年の報告を兼ねて恩師の岩井隆監督（５５）、在学当時の担任の先生らにあいさつ回り。「僕の記事を見てくれて、応援してくれているんだなと感じました。今季は２軍での記事が多かったので、来季は１軍で