楽天・宗山塁内野手（２２）が勝利のためにパワーアップを誓った。ルーキーながら１２２試合に出場して規定打席にも到達し、パ・リーグ遊撃手部門で新人では４４年ぶりにベストナインを受賞。活躍をみせた１年目を振り返り、「細かいところで負ける試合もありましたけど、パワーで負ける、振り負けるとか単純な力の差で負ける試合があった」とチームでも個人でも上位チームとの差を実感した。差を埋めるため、オフ期間はトレー