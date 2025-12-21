ロッテ・サブロー監督（４９）が２６日、ドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝に来春１軍キャンプ内定を出した。球団の仕事納めが行われた本拠のＺＯＺＯを訪問した指揮官は、石垣について「１軍（キャンプ）に行くんじゃないですか。僕も見たいし」と明言。年明けに始まる新人合同自主トレなどでアクシデントがなければ、球団の高卒ドラ１投手としては２０２０年の佐々木朗希（現ドジャース）以来、６年ぶりのキャ