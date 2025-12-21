報知新聞社制定「令和７年（２０２５年）第６８回報知年間最優秀力士賞」に横綱・大の里（２５）＝二所ノ関＝が２６日、初選出された。都内で行われた選考委員会では、３度の優勝や日本出身としては１９９７年の横綱・貴乃花以来となる７０勝到達での年間最多勝（７１勝）が評価された。２６年の抱負を「心」と記した。精神面を成長させて大横綱への道を歩み、次なる目標を年間８０勝に設定。来年初場所初日（１月１１日、東京・