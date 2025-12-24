西武・西口文也監督（５３）が２６日、日本ハムからＦＡ移籍する石井一成内野手（３１）について「ひょっとしたら伸び盛りかも」と期待を寄せた。日程の都合から交渉への直接出馬はかなわなかったが、秋季キャンプを行っていた宮崎・南郷から電話で思いを伝えていた指揮官。石井はプロ９年目の今季、正二塁手として１０８試合に出場し、６本塁打、打率２割５分９厘の成績。ベルーナドームでは９試合に出場し、３１打数１２安打