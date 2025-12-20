オリックス・曽谷龍平投手（２５）が２６日、故郷の斑鳩（いかるが）町役場を表敬訪問した。中西町長に自己最多の８勝（８敗）を挙げたプロ３年目の今季を報告後、自身が小学時代に所属していた斑鳩少年野球部の現役選手へ「夢ミーティング」を開講。役場に勤める父・博一さん（５２）は司会進行役を務め、「斑鳩町を背負う投手になってもらえたら」と期待を寄せた。「石の上にも３年。ずっと我慢して、我慢して、一段ずつ登っ