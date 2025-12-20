井端ジャパン最強方程式の一角を担う阪神・石井大智投手（２８）が２６日、ＷＢＣでも“ミスターゼロ”になる決意を示した。今季はプロ野球新記録の５０試合連続無失点、球団新記録の４９イニング連続無失点と無双。秋田高専、四国ＩＬ高知を経て２０年ドラフト８位で入団し、飛躍を遂げたリリーバーは「僕なんかでいいのかな、という気持ちもあるけど…。ゼロでつなぐ意識で投げていきたい」と“ゼロ侍”をイメージした。井端