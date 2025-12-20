阪神は２６日、カーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝と来季の選手契約を締結したことを発表した。１年契約の年俸８０万ドル（約１億２４８０万円）で、背番号４６。デュプランティエの退団に伴う先発候補として期待される右腕は「キャリアの新しい章の始まりに興奮している」と胸を躍らせた。２０年にフィリーズ入りし、オリオールズなどでプレー。今季はオ軍でメジャーデビューし、２試合に登板した。球団史上