オリックス・曽谷龍平投手（２５）が「法隆寺超え」の活躍を誓った。２６日、故郷の奈良・斑鳩（いかるが）町役場を表敬訪問。中西町長に「斑鳩といえば法隆寺と言ってきたが、最近は曽谷投手と言って通じるようになった」と伝えられた左腕は、身を引き締めた。「まだまだ（町を背負うには）力不足。地元の力になれれば」。今季は自己最多の８勝（８敗）を挙げたが、後半戦は未勝利だった。２２日に同学年の一般女性と結婚した