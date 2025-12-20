阪神・才木浩人投手（２７）が２６日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約交渉に臨み、年俸１億２０００万円から１億３０００万増の年俸２億５０００万円でサインした。球団で年俸２億円をクリアしたのは９人目となり、１６〜１８年のソフトバンクを抜いて歴代最多。大幅昇給を勝ち取り「すごくいい評価をしていただけた。タイトルを全部取りたい。一番にこだわりたい」と来季の目標を掲げた。今季は２年連続の２ケタ勝利となる