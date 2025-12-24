脚本家で元横綱審議委員の内館牧子さんが７７歳で亡くなったことを受け、現横審委員で女優・紺野美沙子さんがスポーツ報知にコメントを寄せた。「突然の訃報に大変驚いております。３年前、私が横綱審議委員に就任した際に、内館さんが先輩としてエールを贈って下さったこととても嬉しく励みに感じております。初の女性の委員として、「横綱の品格とは何か」ということ、「土俵と女性」について、論理的にわかりやすい言葉で発