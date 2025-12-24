大阪・読売テレビは２６日、タレント・香取慎吾の冠番組「しんごの芽」（土曜・後１１時３０分）が来年１月１０日から放送されると発表した。同番組は新たな「未来のヒット番組」を見つけるべく、さまざまなテレビ企画のタネを検証し可能性を探るもの。ＭＣを務める香取にとって、この番組が関西ローカルとして初のレギュラー番組となる。さらに香取とともに番組を進行する月替わりの「マンスリーＭＣ」も登場。初回（１月）