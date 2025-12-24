◇スピードスケート ミラノ・コルティナ五輪代表選考会兼全日本選手権第1日（2025年12月26日長野市エムウェーブ）大混戦の男子500メートルは日本記録保持者の新濱立也（29＝高崎健康福祉大職）が34秒40で2位に入り、崖っ縁の状況から逆転での代表入りを確実にした。北京五輪銅メダルの森重航（25＝オカモトグループ）が34秒36の国内最高記録で制し、代表も手中に収めた。大一番を乗り越えた。34秒40で滑り終えると、新濱は