第105回全国高校ラグビー大会は、27日に大阪府東大阪市の花園ラグビー場で開幕する。記念大会のため、従来の51代表に埼玉、千葉、神奈川、愛知、福岡からも第2代表を加えた全56校が出場。2大会ぶり9度目の出場となる早実（東京）は、1回戦で前回大会8強の石見智翠館（島根）と対戦する。創部68年目で初めての花園切符をつかんだ慶応志木（埼玉）は1回戦で青森山田と対戦。早慶の附属・系属校が同時に出場するのは97年ぶりで、聖