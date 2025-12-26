「アトモス（atmos）」が、映画 「パプリカ（Papurika）」とのコラボレーションコレクションを2月20日に発売する。アトモス直営店で取り扱う。また、アトモスの公式オンラインストアでは予約販売を実施。12月27日から2026年1月4日まで注文を受け付ける。【画像をもっと見る】パプリカは2006年公開のアニメーション映画。作家 筒井康隆の小説を原作とし、監督は今敏が務めた。コラボアイテムは、同作の公開20周年を記念して製作