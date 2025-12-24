28日に開幕するプレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」に先駆け、ボートレース大村では26日にG3「クイーンズクライマックスシリーズ」が開幕した。きょう27日の2日目、注目レースは11Rだ。。なおクイーンズクライマックスに出場する12人は今日、エンジン抽選を含めた前検作業に取り組む。三度目の正直だ。松尾は直近2走のイン戦で大敗を喫しているが、今節の相棒45号機は上位の一角。しっかりスタートを決めて逃走態