【12R】準決10Rでイン切りした小森貴大を叩き、先行態勢を築いた東矢圭吾が後続のもつれを尻目に逃げ切り、通算100勝を飾った。「鐘前に脚を使っていなかったから、いいペースで駆けることができた。100勝はうれしい」笑顔で話す東矢だが、来年2月20〜23日には地元の熊本バンクで開催されるG1全日本選抜が控える。いずれもが今年最終戦。東矢もまた結果を残し、良い年を迎えたいはずだ。中四国勢さえ封じられれば勝機をつ