これまで何百回も聞かれているだろうが「心之介」といわれたら、宮崎心之介（23＝埼玉）にはそこから聞くしかない。「“クレヨンしんちゃん”のように、元気で心の優しい子に育ってほしいという親の思いが込められています。自分でも気に入っていますよ」この返答だけで好青年だと分かった。青山学院大学を休学してプロレーサーの道へ。親の期待通りにスクスクと成長した。養成所に入ったのは134期。しかし、訓練中の事故