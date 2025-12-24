来年3月に終了するTBSの情報番組「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）の後番組の司会に、お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が起用されることが26日、分かった。スポニチ本紙の取材では、タイトルは「サンデークエスチョン（仮）」。番組内容は幅広いジャンルを取り上げ、ニュース初心者のタレントらの疑問を専門家たちにぶつけていく形式で調整されている。現在、個人とコンビ合わせ約10本のレギュラーを抱