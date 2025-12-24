28日に開幕するプレミアムG1「第14回クイーンズクライマックス」に先駆け、ボートレース大村では26日にG3「クイーンズクライマックスシリーズ」が開幕した。きょう27日の2日目、「超イイ値」担当の青木一訓記者は小池礼乃（35＝福岡）の攻撃力に期待した。なおクイーンズクライマックスに出場する12人は今日、エンジン抽選を含めた前検作業に取り組む。普通なら大敗していた。初日6Rの小池はインコース。2コースの勝浦真帆にジ