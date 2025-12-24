女優の米倉涼子（50歳）が12月26日、公式サイトを更新。一部メディアに「麻薬取締法違反容疑で捜査対象になった」と報じられたことについて、声明を発表した。米倉はこの日、「関係者及びファンの皆様」と題する文書を公開し、「これまで、私の状況を皆様にお伝えすることができなかったこともあり、週刊誌等の報道により憶測が飛び交い、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。