27日にピカソと対戦ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日に、サウジアラビアの首都リヤドで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。2013年以来、12年ぶりとなる年間4試合目。試合を盛り上げるべく、今年の試合を振り返る。1試合目は1月のキム・イェジュン戦。4回KO勝ちした一戦では、相手の挑発が話題を集めた。◇◇◇1月24日、東