ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカと協議を進めているロシアとの「20項目の和平計画」について話し合うため、28日にトランプ大統領と会談すると明らかにしました。ゼレンスキー大統領は26日、記者団に対し、28日にアメリカのフロリダ州でトランプ大統領と会談を行うと明らかにしました。会談では、ロシアとの戦闘終結に向けてアメリカ側と協議を進めている「20項目の和平計画」について話し合う予定で、ゼレンスキー氏は