気象台は、午前4時25分に、なだれ注意報を宍粟市に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】兵庫県・宍粟市に発表（雪崩注意報） 27日04:25時点北部では、27日夕方まで高波に注意してください。南部では、27日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■宍粟市□なだれ注意報【発表】27日にかけて注意