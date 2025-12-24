気象台は、午前4時24分に、なだれ注意報を鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】鳥取県・鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、岩美町、若桜町などに発表（雪崩注意報） 27日04:24時点鳥取県では、27日夕方まで高波に、27日までなだれに注意してください