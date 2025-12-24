気象台は、午前4時15分に、なだれ注意報を北見市常呂、網走市、紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・北見市常呂、網走市、紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町などに発表（雪崩注意報） 27日04:15時点網走、紋別地方では、風雪や高波、なだれ、着氷に注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■北見市常呂□なだ