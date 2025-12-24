ＮＹ各市場３時台ダウ平均は９０ドル安ナスダックもマイナス圏での推移 NY株式26日（NY時間13:02）（日本時間03:02） ダウ平均48640.85（-90.31-0.19%） ナスダック23611.45（-1.86-0.01%） CME日経平均先物50775（大証終比：+55+0.11%） 欧州株式26日終値 英FT100 9870.68（-18.54-0.19%） 独DAX 24340.06（+56.09+0.23%） 仏CAC40 8103.58（-0.270.00%） 米国債