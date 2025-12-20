【漫画】「なぜここに!?」財布が見つかった超意外すぎる場所とは!?茶トラの「ミル」、白黒ハチワレの「ポッちゃん」、黒猫の「朔ちゃん」の3匹の猫の世話を焼く日々を描いた漫画が注目を浴びている藤緒ミルカさん(@mirumirupakupa1)。公式トップブロガーとして認定されているアメーバブログやX(旧Twitter)に漫画を投稿している。今回は、藤緒家で起こった「お財布紛失事件」のエピソードを紹介する。■「血の気が引いた」月末直前